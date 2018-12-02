شاهد.. عدسة "الخليج 365" ترصد جمال ربيع روضة "أم خرجين"

محمد بن مسعود - الدمام - تعود لملكية مواطن جعلها مُتنفساً للأهالي من الأرطاوية وخارجها

عبدالله النحيط - الخليج 365: رصدت عدسة "الخليج 365" في إجازة نهاية الأسبوع جمال روضة "أم خرجين" والتي تكاد أن تكون أولى فياض نجد سباقاً إلى الربيع، حيث إن معظم ما سواها من الفياض لا تزال أرضها تتشرب مياه السيول لتُنبت بأمر الله ربيعاً يجعل من نجد وضواحيها "جنة" تزخر بريح الشيح والنفل والقرقاص وغيرها من النباتات.

وتقع روضة "أم خرجين" في جنوب محافظة الأرطاوية بالقرب من طريق الكويت الدولي حيث تعود هذه الروضة إلى ملكية أحد المواطنين والذي آثر أن تكون مُتنفساً للأهالي من الأرطاوية وخارجها.