شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة «السعودية» تحلق بشعار «فورمولا- إي» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الخطوط السعودية، اليوم، احتفالاً بمناسبة تقديمها طائرة سباق السيارات العالمي "فورمولا- إي – الدرعية" الذي سيقام في المملكة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري برعاية الخطوط السعودية، وذلك في صالة طيران السعودية الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأتيحت الفرصة للمهتمين بالرياضة وسباقات السيارات ووسائل الإعلام للاطلاع عن قرب للطائرة التي تم تغيير مظهرها الخارجي وتزيينها بشعار السباق لتواكب هذا الحدث التاريخي من طراز (B777-300) ، وهي إحدى طائرات أسطول "السعودية" الحديث حيث تمت جدولتها على شبكة الرحلات الدولية للخطوط السعودية لتجوب أنحاء العالم وتُعرّف بهذه المناسبة التاريخية والسباق الذي يُعد أحد أبرز سباقات السيارات في العالم.

وأكد المهندس الجاسر أن إقامة سباق "فورمولا إي" في المملكة وفي مدينة الدرعية العريقة يُعد نقلة نوعية في الأحداث الرياضية التي يتم تنظيمها في الدرعية، كما يعد تجربة جديدة وغير مسبوقة لهذا السباق الذي يُعد أحد أبرز سباقات السيارات والأحداث الرياضية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن رعاية الخطوط السعودية لهذا الحدث التاريخي يأتي انطلاقا من توجهات الناقل الوطني لدعم المبادرات الملهمة والفعاليات التي تستضيفها المملكة في مختلف المجالات وضمنها المجال الرياضي الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع.