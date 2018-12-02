شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يشيد بالبيان الختامي لـ«قمة العشرين» والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالبيان الختامي لاجتماع مجموعة الدول العشرين التي احتضنتها العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس.

وقال "غوتيريش"، اليوم، إن الإعلان ركز على ثلاث رسائل رئيسية: أولها تأكيد دعم أجندة التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تطبيق أهدافها بحلول عام 2030م. وتعد الأجندة خطة دولية لضمان العولمة العادلة التي لا تتخلى عن أحد".

وتابع: "ثانيًا أن قادة مجموعة العشرين أكدوا على الحاجة لزيادة الطموح في مجال مكافحة تغير المناخ، معربين عن دعمهم القوي لتطبيق التعهدات بشأن المساهمات الوطنية المحددة من كل دولة، والرسالة الثالثة هي إقرار قادة مجموعة العشرين بأهمية النهج التعددي في مجال التجارة وإصلاح منظمة التجارة العالمية، وجددوا التزامهم تجاه النظام الدولي القائم على القواعد".

وأضاف أن الاتفاق على برنامج عمل باريس في مؤتمر كاتوفيتشي للمناخ " COP24 "، الذي يعد دليلًا إرشاديًا للتطبيق، سيعزز تنفيذ التعهدات بشكل كبير.

وأشار إلى أن الاتفاقات بين قادة مجموعة الدول العشرين، التي تعد مسؤولة عن انبعاث أكبر كمية من غازات الاحتباس الحراري، يمكن أن يساعد في حشد جهود المجتمع الدولي لضمان الفوز في السباق ضد تغير المناخ، مشدداً على ضرورة الفوز في هذا السباق.