شكرا لقرائتكم فيديو.. ولي العهد يغادر موريتانيا بعد جولة مباحثات متميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعد جولة مباحثات ناجحة شهدت التوقيع على 3 اتفاقيات ومذاكرات تفاهم بين المملكة وموريتانيا، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان في وداع سمو ولي العهد في مطار نواكشوط فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.

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