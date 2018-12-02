شكرا لقرائتكم خبر زيارة ولي العهد الأكثر قراءة على وكالة أنباء الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تصدر خبر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر قائمة الأكثر قراءة على موقع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية؛ ما يعكس اهتمام الشعب الجزائري بمتابعة أخبار هذه الزيارة.

وجاء في مقدمة الخبر: يقوم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بداية من يوم الأحد، بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد رفيع المستوى، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وتابعت وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا عن مصدر في رئاسة الجمهورية: وتأتي هذه الزيارة لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن المقرر أن يصل ولي العهد إلى الجزائر اليوم لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة.

وترغب الدولتان في إقامة شراكات استثمارية إستراتيجية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فيما تبدي الجزائر استعدادها للتعاون مع الرياض في جميع المجالات الاقتصادية، لاسيما الصناعية منها والتي سجلت خلال السنوات تقدمًا معتبرًا.

كما يسعى البلدان إلى إقامة شراكات في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة، وهي كلها قطاعات تدعم الحكومة الجزائرية الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة.

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