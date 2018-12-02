ملك البحرين يكلف الأمير خليفة بن سلمان بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - خالد شويل - عين ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الأمير خليفة بن سلمان رئيسًا للوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكانت حكومة البحرين قد تقدمت باستقالتها في جلسة استثنائية بقصر القضيبية في العاصمة المنامة صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني الدكتور ياسر بن عيسى الناصر قوله: “إن استقالة الحكومة تأتي بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملًا بحكم المادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي”.

وقال رئيس الوزراء البحريني في خطاب وجهه إلى الملك بعد تكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة: يسرني يا صاحب الجلالة أن أعرب لكم عن خالص شكري وعميق تقديري على ثقتكم الغالية بتكليفي بتشكيل الوزارة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة العمل الوطني، وإنني إذ أعتز بهذه الثقة، لنؤكد لجلالتكم بأننا سنواصل العمل على تنفيذ رؤيتكم وتطلعاتكم من أجل استمرار بناء نهضة وتقدم وازدهار مملكة البحرين، وتوفير أفضل مستويات العيش الكريم للمواطنين.