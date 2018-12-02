شكرا لقرائتكم من القصر الرئاسي الموريتاني .. العواد يعلن توجيه الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - من القصر الرئاسي الموريتاني، وفي حضرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، تشرف معالي وزير الإعلام، الدكتور عواد العواد، بإعلان توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء مستشفى في العاصمة الموريتانية نواكشوط بسعة 300 سرير.

وذكر العواد أن مستشفى الملك سلمان يتضمن أقسام الطوارئ والإسعاف والعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ومركز الأورام ومركز القلب والغسيل الكلوي وقسم النساء والولادة وقسم الأطفال وقسم المناظير وقسم المختبر وقسم العناية المركزة وقسم الأشعة التشخيصية والصيدلية المركزية والتعقيم المركزي وأجنحة التنويم.

كما أعلن العواد عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترميم مسجد الملك فيصل- رحمه الله.

وكان ولي العهد والرئيس الموريتاني عقدا اجتماعًا ثنائيًّا رحب في بدايته الرئيس الموريتاني بسمو ولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر سموه عن سعادته بزيارة الجمهورية الموريتانية.

ونقل سمو ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لفخامة الرئيس الموريتاني، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وعُقدت الجلسة الموسعة عقب ذلك بحضور وفدي البلدين، حيث تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطوير مجالات التعاون بينهما، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

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