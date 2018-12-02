شكرا لقرائتكم سفير فنلندا يبدي إعجابه بمحتويات متحف الغاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أبدى سفير فنلندا لدى المملكة العربية السعودية، بيكا فاوتيلاينين، إعجابه بمتحف محافظة الغاط، ومحتوياته الفريدة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير أمس السبت، حيث كان في استقباله وأسرته، عدد من المسؤولين في مكتب السياحة والتراث في محافظة الغاط التابع لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض.

وقام السفير الفنلندي برفقة زوجته والوفد الضيف، بجولة بمتحف الغاط وأقسامه المتنوعة، واطلعوا على محتوياته من مقتنيات ومخطوطات وخرائط، وتلقوا شرحًا كاملًا عن المتحف. وبعد ذلك شاهد الضيوف ما يحتويه المتحف من قاعات تضم القطع الأثرية والتراثية.

وأبدى سعادة سفير فنلندا لدى المملكة، بيكا فاوتيلاينين، إعجابه بمتحف محافظة الغاط وما يحتويه من قطع أثرية وتراثية، مشيدًا بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في إنشاء المتحف وطريقة العرض وتوزيع الأجنحة، وثمّن دور الهيئة في الاهتمام بآثار المملكة والتراث الوطني والحضاري.

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