ولي العهد يغادر موريتانيا ورئيس الجمهورية في مقدمة مودعيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس نواكشوط

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان في وداعه في مطار نواكشوط رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز، والوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.

إلى ذلك بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية شكر لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز إثر مغادرته موريتانيا، قال فيها: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعبر لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامتكم، متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار".