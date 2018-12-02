السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الموريتاني



نواكشوط 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

صاحب الفخامة الرئيس / محمد ولد عبدالعزيز حفظه الله

رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعبر لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري. ،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

21:01ت م

0247



نواكشوط 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية شكر لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ موريتانيا، فيما يلي نصها:صاحب الفخامة الرئيس / محمد ولد عبدالعزيز حفظه اللهرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانيةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعبر لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم.متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري. ،،،محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراء21:01ت م0247

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