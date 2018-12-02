السعودية اليوم / سمو ولي العهد يغادر موريتانيا



نواكشوط 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في وداع سمو ولي العهد في مطار نواكشوط فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.

//انتهى//

20:58ت م

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نواكشوط 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.وكان في وداع سمو ولي العهد في مطار نواكشوط فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.//انتهى//20:58ت م0246

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