السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب المصري يستقبل وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية

عام / رئيس مجلس النواب المصري يستقبل وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية
القاهرة 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس
استقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبد العال بمكتبه اليوم بمقر المجلس بالقاهرة، لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية برئاسة عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.
وتم خلال اللقاء وفقًا لبيان صادر من مجلس النواب المصري، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر في مختلف المجالات، ومن بينها المجال البرلماني والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
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20:38ت م
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