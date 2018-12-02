السعودية | ولي العهد يغادر موريتانيا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر موريتانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:01 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م المناطق - واس غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان في وداع سمو ولي العهد في مطار نواكشوط فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.



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