شكرا لقرائتكم بعد عام على استشهاد علي عبدالله صالح .. انتفاضة ديسمبر على موعد مع النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - الثاني من ديسمبر وجه مشرق لنضالات الشعب اليمني ضد طغيان الكهنوت الإمامي، وينبغي لهذه الانتفاضة أن تظل متّقدة حتى تطهير اليمن، كل اليمن، من الأئمة الجدد بامتدادهم الحوثي، الذي يريد إعادة اليمنيين إلى عصور التخلف والعبودية وتقبيل الركب.

أثبتت انتفاضة 2 ديسمبر أن لغة السلام الوحيدة التي يتطلع إليها اليمنيون في كل شبر من بلادهم السعيدة هي دفن المشروع الحوثي وكسر شوكة الفرس وقطع دابر شرهم من أرض أصل العرب.

تضحيات الأبطال ودماء الشهداء الزكية، وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأمين عارف الزوكا، لن تذهب هدرًا دون تحقيق تطلعات الشعب والتخلص من سطوة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

مرحلة نضال وطني جديد:

أنهت انتفاضة 2 ديسمبر عامها الأول بعد أن شكّلت بسمة لمرحلة نضال وطني جديد ضد النسخة المحدثة من الإمامة الكهنوتية التي تستهدف النظام الجمهوري وثورة 26 سبتمبر والنسيج الاجتماعي اليمني وتاريخ وهوية شعب بأكمله.

كما فتحت انتفاضة ديسمبر- سبتمبر معركة جديدة ضد المشروع الإيراني والإمامي الذي حاول ابتلاع أو استخدام الموقع الجغرافي الإستراتيجي لليمن كرمح في خاصرة الجزيرة العربية وتهديد الأمن القومي العربي والمصالح الدولية في البحر الأحمر.

ولم تنتهِ المعركة باستشهاد الزعيم صالح واقتياد أبنائه إلى المعتقلات ولم يجلس القادة الأبطال يندبون حظهم العاثر ووجعهم ويبكون مَن رحلوا، بل كانت لهم صولة جديدة في ميادين الشرف والبطولة غيّرت من موازين القوة على الأرض وقلبت المعادلة.

الكفاح ضد المشاريع الاستعمارية:

فقد انتقلت انتفاضة 2 ديسمبر إلى جبهات الساحل الغربي وجعلت جثث الميليشيات الحوثية تتقاطر على مناطق سيطرتها بشكل أوجع قادة العصابة وجعل همهم الوحيد كيف ينقذون ما تبقى من رمق لهم وكيف يتجنبون السقوط في الهاوية السحيقة.

ها هم اليوم قادة انتفاضة ديسمبر يكتبون في ساحل اليمن الغربي فصلًا جديدًا من تاريخ النضال الوطني والكفاح ضد المشاريع الاستعمارية المغلفة بِرِداء محلي كعصابة الكهنوت الإمامية الدنسة.

إن أبطال انتفاضة ديسمبر الذين ارتوت بدمائهم الزكية تربة صنعاء وحجة وذمار والمحويت وإب وعمران، ها هي هذه الدماء تجرف المشروع الإمامي إلى قاع البحر الأحمر.

قريبًا ستفتح صنعاء العروبة أبوابها لأحرار انتفاضة 2 ديسمبر والمقاومة الشعبية والجيش الوطني، متوجين بنصر عظيم، وعلى شفاههم أغنية المجد والفتح المبين.

لم تكن وثبة أبطال الانتفاضة السبتمبرية في ديسمبر ردة فعل لتصرفات العصابة الإمامية، بل هي تتويجٌ لمعركة شرسة كانت تدار بأدوات ناعمة قانونية وإدارية وإعلامية من قلب مناطق سيطرة العصابة الحوثية.

كما هي الثورات العظيمة يشعلها ثلة من الأبطال العظماء، فقد كانت انتفاضة ديسمبر مهمة مجموعة من القادة الوطنيين على رأسهم الرئيس السابق صالح الذي جسد أقوى معاني البطولة والشجاعة والفداء، ومعه رفيق الوفاء والرجولة والتضحية ابن شبوة الشهيد عارف الزوكا.

موعد جديد مع النصر:

بدأت شرارة 2 ديسمبر في قلب صنعاء، والحرب جولات وصولات، وواصل أبطال انتفاضة 2 ديسمبر معركتهم الوطنية دفاعًا عن الثورة الأم والنظام الجمهوري، منطلقين من موقع جديد ورقعة أخرى من أرض اليمن الغالية.

غادر الأبطال صنعاء بعد استشهاد صالح، ونقلوا عملياتهم إلى الجانب الغربي من اليمن لكي يعودوا إلى صنعاء فاتحين بعد أن يقطعوا أوصال المشروع الكهنوتي ويدفنوا الحلم الإيراني الدنس في صحاري ساحل اليمن الغربي.

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