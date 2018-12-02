شكرا لقرائتكم فيديو.. ولي العهد يشهد توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع موريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في إطار الجولة الناجحة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العديد من الدول العربية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك، شهد ولي العهد اليوم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة وموريتانيا.

كما تم الإعلان خلال هذه الزيارة عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط بسعة 300 سرير، وترميم مسجد الملك فيصل رحمه الله.

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