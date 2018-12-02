شكرا لقرائتكم النيابة العامة : هذه عقوبة حمل الرشاس وذخيرته أو اقتنائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعادت النيابة العامة التأكيد على العقوبة النظامية بحق من يحمل أسلحة حربية؛ كالرشاشات وذخيرتها أو اقتنائها.

وقالت النيابة العامة: كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا كالرشاشات أو ذخيرتها، أو اقتنى أيًّا منها فهي جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وغرامة مائة وخمسين ألف ريال.

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