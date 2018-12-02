الان تتابع النيابة توضح عقوبة حمل و اقتناء الأسلحة الحربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أوضحت النيابة العامة عقوبة اقتناء أو حمل الأسلحة الحربية كالرشاشات وغيرها. وأفادت النيابة العامة بأن كل من حمل سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها ، أو اقتنى أياً منها :-

جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر ، ویعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل 15 سنة وغرامة 150 ألف ریال.

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