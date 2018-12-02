شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي وتمت إحالته إلى النيابة العامة. ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي وتمت إحالته إلى النيابة العامة. وحثت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر اليوم (الأحد) الجميع عن الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937.



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