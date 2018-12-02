شكرا لقرائتكم خبر عن أبا الخيل: العداء لدولتنا عداء للدين.. والدفاع عنها جهاد في سبيل الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية التي تنظمها وحدة التوعية الفكرية ألقى مدير جامعة الإمام عضو هيئة كبار العلماء أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل محاضرة بعنوان «مفهوم المواطنة في الإسلام» منقولة عبر البث المباشر إلى مدينة الملك عبدالله للطالبات.

وتحدث أبا الخيل خلال محاضرته عن «مفهوم المواطنة في الإسلام»، وقال: «الاعتزاز والافتخار بالوطن أمر مستقر في نفوس جميع البشر لأن حب الأوطان غريزة وجبلة يفطر عليها الإنسان ولذلك يدافع عنه بكل مايملك حتى ولو كان غير مسلم، فما بالنا إذا كان هذا الوطن خير الأوطان وطن الإسلام والقرآن والسنة والتوحيد وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومأرز الإيمان ومشع النور ومطلق الخيرات المملكة العربية السعودية فإن حبها أوجب والدفاع عنها باللسان والسنان والقلم والقول والفعل جهاد في سبيل الله يحتسب أجره عند الله، قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للدين، والدفاع عنها جهاد في سبيل الله».