شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الشرقية من الضباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) دعا أمن الطرق مستخدمي الطريق في المنطقة الشرقية إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه نظرا للضباب الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، حسبما ذكره في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم (الأحد).

دعا أمن الطرق مستخدمي الطريق في المنطقة الشرقية إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه نظرا للضباب الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، حسبما ذكره في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم (الأحد).

شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الشرقية من الضباب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .