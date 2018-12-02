- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
انت الان تتابع الاتحاد يخطف التعادل من الحزم .. ويصل للنقطة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مازال الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ينزف نقطيًا، بعد أن لحق بالتعادل 2 / 2 في الوقت القاتل أمام ضيفه الحزم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده النقطي إلى 11 نقطة في المركزالـ13، فيما بقي الاتحاد متذيلاً قائمة الترتيب بثلاث نقاط فقط.
وفي التفاصيل، لم يمهل الضيوف مستضيفهم من ترتيب أوراقه في الشوط الأول ومن خطأ قاتل عند الدقيقة الثالثة في إبعاد الكرة الساقطة من الحارس فواز القرني يستثمر فارس العياف الخطأ ويرسل الكرة أرضية داخل الشباك كهدف أول للحزم.
حاول الاتحاد تعديل النتيجة، لكن محاولات فهد المولد وروماريو وفيلانويفا عند الدقائق ( 15,28,35) باءت بالفشل في ظل تماسك خط الدفاع الحزماوي ومن خلفهم تألق الحارس مالك عسلة.
وبالسيناريو ذاته في مطلع الشوط الثاني عزز اللاعب محمد الصيعري النتيجة لفريقه الحزم عند الدقيقة 50 حينما وصلته كرة مثالية ساقطة داخل الصندوق الاتحادي من زميله خالد البركة أرسلها في الزاوية البعيده للقرني كهدف ثانٍ للحزم.
وفي الدقيقة 59 ومن كرة سريعة تناقلها حسن معاذ والسميري، وصلت من الأخير للمتمركز داخل الصندوق الحزماوي رومارينهو الذي أسكن الكرة داخل الشباك كهدف أول للاتحاد.
كادت رأسية السميري عند الدقيقة 83 لكن عسلة كان في المكان المناسب والتقط الكرة قبل أن تسكن الشباك، لكن الدقيقة 90 شهدت هدف التعديل عن طريق البديل اليكساندربيزيتش برأسية داخل شباك الحزم.
ولم تكن الست دقائق التي منحها حكم اللقاء كوقت بديل كافية للفريقين لخطف النقاط الثلاث.
الاتحاد يخطف التعادل من الحزم .. ويصل للنقطة الثالثةأحمد سرور الخليج 365 2018-12-02
مازال الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ينزف نقطيًا، بعد أن لحق بالتعادل 2 / 2 في الوقت القاتل أمام ضيفه الحزم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده النقطي إلى 11 نقطة في المركزالـ13، فيما بقي الاتحاد متذيلاً قائمة الترتيب بثلاث نقاط فقط.
وفي التفاصيل، لم يمهل الضيوف مستضيفهم من ترتيب أوراقه في الشوط الأول ومن خطأ قاتل عند الدقيقة الثالثة في إبعاد الكرة الساقطة من الحارس فواز القرني يستثمر فارس العياف الخطأ ويرسل الكرة أرضية داخل الشباك كهدف أول للحزم.
حاول الاتحاد تعديل النتيجة، لكن محاولات فهد المولد وروماريو وفيلانويفا عند الدقائق ( 15,28,35) باءت بالفشل في ظل تماسك خط الدفاع الحزماوي ومن خلفهم تألق الحارس مالك عسلة.
وبالسيناريو ذاته في مطلع الشوط الثاني عزز اللاعب محمد الصيعري النتيجة لفريقه الحزم عند الدقيقة 50 حينما وصلته كرة مثالية ساقطة داخل الصندوق الاتحادي من زميله خالد البركة أرسلها في الزاوية البعيده للقرني كهدف ثانٍ للحزم.
وفي الدقيقة 59 ومن كرة سريعة تناقلها حسن معاذ والسميري، وصلت من الأخير للمتمركز داخل الصندوق الحزماوي رومارينهو الذي أسكن الكرة داخل الشباك كهدف أول للاتحاد.
كادت رأسية السميري عند الدقيقة 83 لكن عسلة كان في المكان المناسب والتقط الكرة قبل أن تسكن الشباك، لكن الدقيقة 90 شهدت هدف التعديل عن طريق البديل اليكساندربيزيتش برأسية داخل شباك الحزم.
ولم تكن الست دقائق التي منحها حكم اللقاء كوقت بديل كافية للفريقين لخطف النقاط الثلاث.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
08:50 PM
في ختام الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
مازال الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ينزف نقطيًا، بعد أن لحق بالتعادل 2 / 2 في الوقت القاتل أمام ضيفه الحزم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده النقطي إلى 11 نقطة في المركزالـ13، فيما بقي الاتحاد متذيلاً قائمة الترتيب بثلاث نقاط فقط.
وفي التفاصيل، لم يمهل الضيوف مستضيفهم من ترتيب أوراقه في الشوط الأول ومن خطأ قاتل عند الدقيقة الثالثة في إبعاد الكرة الساقطة من الحارس فواز القرني يستثمر فارس العياف الخطأ ويرسل الكرة أرضية داخل الشباك كهدف أول للحزم.
حاول الاتحاد تعديل النتيجة، لكن محاولات فهد المولد وروماريو وفيلانويفا عند الدقائق ( 15,28,35) باءت بالفشل في ظل تماسك خط الدفاع الحزماوي ومن خلفهم تألق الحارس مالك عسلة.
وبالسيناريو ذاته في مطلع الشوط الثاني عزز اللاعب محمد الصيعري النتيجة لفريقه الحزم عند الدقيقة 50 حينما وصلته كرة مثالية ساقطة داخل الصندوق الاتحادي من زميله خالد البركة أرسلها في الزاوية البعيده للقرني كهدف ثانٍ للحزم.
وفي الدقيقة 59 ومن كرة سريعة تناقلها حسن معاذ والسميري، وصلت من الأخير للمتمركز داخل الصندوق الحزماوي رومارينهو الذي أسكن الكرة داخل الشباك كهدف أول للاتحاد.
كادت رأسية السميري عند الدقيقة 83 لكن عسلة كان في المكان المناسب والتقط الكرة قبل أن تسكن الشباك، لكن الدقيقة 90 شهدت هدف التعديل عن طريق البديل اليكساندربيزيتش برأسية داخل شباك الحزم.
ولم تكن الست دقائق التي منحها حكم اللقاء كوقت بديل كافية للفريقين لخطف النقاط الثلاث.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الاتحاد يخطف التعادل من الحزم .. ويصل للنقطة الثالثة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يخطف التعادل من الحزم .. ويصل للنقطة الثالثة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .