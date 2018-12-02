الاتحاد يخطف التعادل من الحزم .. ويصل للنقطة الثالثة

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

مازال الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ينزف نقطيًا، بعد أن لحق بالتعادل 2 / 2 في الوقت القاتل أمام ضيفه الحزم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده النقطي إلى 11 نقطة في المركزالـ13، فيما بقي الاتحاد متذيلاً قائمة الترتيب بثلاث نقاط فقط.



وفي التفاصيل، لم يمهل الضيوف مستضيفهم من ترتيب أوراقه في الشوط الأول ومن خطأ قاتل عند الدقيقة الثالثة في إبعاد الكرة الساقطة من الحارس فواز القرني يستثمر فارس العياف الخطأ ويرسل الكرة أرضية داخل الشباك كهدف أول للحزم.



حاول الاتحاد تعديل النتيجة، لكن محاولات فهد المولد وروماريو وفيلانويفا عند الدقائق ( 15,28,35) باءت بالفشل في ظل تماسك خط الدفاع الحزماوي ومن خلفهم تألق الحارس مالك عسلة.

وبالسيناريو ذاته في مطلع الشوط الثاني عزز اللاعب محمد الصيعري النتيجة لفريقه الحزم عند الدقيقة 50 حينما وصلته كرة مثالية ساقطة داخل الصندوق الاتحادي من زميله خالد البركة أرسلها في الزاوية البعيده للقرني كهدف ثانٍ للحزم.



وفي الدقيقة 59 ومن كرة سريعة تناقلها حسن معاذ والسميري، وصلت من الأخير للمتمركز داخل الصندوق الحزماوي رومارينهو الذي أسكن الكرة داخل الشباك كهدف أول للاتحاد.

كادت رأسية السميري عند الدقيقة 83 لكن عسلة كان في المكان المناسب والتقط الكرة قبل أن تسكن الشباك، لكن الدقيقة 90 شهدت هدف التعديل عن طريق البديل اليكساندربيزيتش برأسية داخل شباك الحزم.



ولم تكن الست دقائق التي منحها حكم اللقاء كوقت بديل كافية للفريقين لخطف النقاط الثلاث.