شاهد.. السناني: مركبتان إسعافيتان متطورتان للبحث عن طفلة مفقودة بوادي ثماء بينبع

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كشف خالد السناني، مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة المدينة المنورة، أنه بناء على توجيه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز الشهري، فقد تم دعم الجهات المختصة بأعمال الإنقاذ لطفلة رضيعة في عمر 6 أشهر في قرية نزا التابعة لينبع النخل، التي فُقدت من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين.
وأضاف "السناني": تم تأمين مركبتين إسعافيتين متطورتين، عبارة عن عناية مركزة عالية التجهيزات، تتضمن طبيبًا وفنيي طوارئ، إضافة إلى توافر جميع الأدوية الخاصة بالحالات الطارئة.
وما زالت فِرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني بمحافظة ينبع تواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن طفلة مفقودة في وادي ثماء بمركز تلعة نزا من جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت على المحافظة وجميع مراكزها وقراها مساء أمس الأول.
شاهد.. السناني: مركبتان إسعافيتان متطورتان للبحث عن طفلة مفقودة بوادي ثماء بينبعماجد الرفاعي الخليج 365 2018-12-02
كشف خالد السناني، مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة المدينة المنورة، أنه بناء على توجيه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز الشهري، فقد تم دعم الجهات المختصة بأعمال الإنقاذ لطفلة رضيعة في عمر 6 أشهر في قرية نزا التابعة لينبع النخل، التي فُقدت من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين.
وأضاف "السناني": تم تأمين مركبتين إسعافيتين متطورتين، عبارة عن عناية مركزة عالية التجهيزات، تتضمن طبيبًا وفنيي طوارئ، إضافة إلى توافر جميع الأدوية الخاصة بالحالات الطارئة.
وما زالت فِرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني بمحافظة ينبع تواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن طفلة مفقودة في وادي ثماء بمركز تلعة نزا من جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت على المحافظة وجميع مراكزها وقراها مساء أمس الأول.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
08:28 PM
تتضمن طبيبًا وفنيي طوارئ إضافة إلى توافر جميع الأدوية الخاصة بالحالات الطارئة
كشف خالد السناني، مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة المدينة المنورة، أنه بناء على توجيه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز الشهري، فقد تم دعم الجهات المختصة بأعمال الإنقاذ لطفلة رضيعة في عمر 6 أشهر في قرية نزا التابعة لينبع النخل، التي فُقدت من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين.
وأضاف "السناني": تم تأمين مركبتين إسعافيتين متطورتين، عبارة عن عناية مركزة عالية التجهيزات، تتضمن طبيبًا وفنيي طوارئ، إضافة إلى توافر جميع الأدوية الخاصة بالحالات الطارئة.
وما زالت فِرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني بمحافظة ينبع تواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن طفلة مفقودة في وادي ثماء بمركز تلعة نزا من جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت على المحافظة وجميع مراكزها وقراها مساء أمس الأول.
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المصدر : الخليج 365
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