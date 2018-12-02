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محمد بن مسعود - الدمام - في إطار خطة مستقبلية أعلنت إدارة نادي الشباب تجديد عقدي لاعبي الفريق الكروي الأول محمدسالم " لمدة موسمينحتى العام 2021 ، "وعبدالملك الشمري " لمدة ثلاثة مواسم "حتى العام 2022، وتأتي هذه الخطوة فيإطار الخطة المستقبلية التي أعلنها رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان المرتكزة على المحافظة على نجوم الفريق وتمكين الشباب الصاعدين تمهيدا لتجهيز فريق مختلف للمنافسة على بطولات الموسم المقبل لمجرد المنافسة، فيما ينتظر أن يكون الحصاد في المواسم اللاحقة .

الشباب يمدد عقدي "محمد سالم" و"الشمري" عبدالله الشهري الخليج 365 2018-12-02 أعلنت إدارة نادي الشباب تجديد عقدي لاعبي الفريق الكروي الأول محمدسالم " لمدة موسمينحتى العام 2021 ، "وعبدالملك الشمري " لمدة ثلاثة مواسم "حتى العام 2022، وتأتي هذه الخطوة فيإطار الخطة المستقبلية التي أعلنها رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان المرتكزة على المحافظة على نجوم الفريق وتمكين الشباب الصاعدين تمهيدا لتجهيز فريق مختلف للمنافسة على بطولات الموسم المقبل لمجرد المنافسة، فيما ينتظر أن يكون الحصاد في المواسم اللاحقة . 02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440 08:37 PM في إطار خطة مستقبلية في إطار خطة مستقبلية أعلنت إدارة نادي الشباب تجديد عقدي لاعبي الفريق الكروي الأول محمدسالم " لمدة موسمينحتى العام 2021 ، "وعبدالملك الشمري " لمدة ثلاثة مواسم "حتى العام 2022، وتأتي هذه الخطوة فيإطار الخطة المستقبلية التي أعلنها رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان المرتكزة على المحافظة على نجوم الفريق وتمكين الشباب الصاعدين تمهيدا لتجهيز فريق مختلف للمنافسة على بطولات الموسم المقبل لمجرد المنافسة، فيما ينتظر أن يكون الحصاد في المواسم اللاحقة .

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المصدر : الخليج 365