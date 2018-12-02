جدة.. "نزاهة" تنظم منتدى "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها" الأحد المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفاءً باليوم الدولي لمكافحته ودعت المهتمين للتسجيل

برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) المنتدى السنوي السابع بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، يوم الأحد المقبل، بأحد فنادق محافظة جدة.

يشارك في المنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي والسعادة، ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من خارج المملكة؛ لمناقشة مواضيع تتعلق بآليات تحديد مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وتطبيقات للحد من مخاطر الفساد.

ويأتي المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

وتدعو "نزاهة" المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى، والتسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/rsr.