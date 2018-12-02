- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع جدة.. "نزاهة" تنظم منتدى "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها" الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) المنتدى السنوي السابع بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، يوم الأحد المقبل، بأحد فنادق محافظة جدة.
يشارك في المنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي والسعادة، ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من خارج المملكة؛ لمناقشة مواضيع تتعلق بآليات تحديد مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وتطبيقات للحد من مخاطر الفساد.
ويأتي المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وتدعو "نزاهة" المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى، والتسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/rsr.
جدة.. "نزاهة" تنظم منتدى "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها" الأحد المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) المنتدى السنوي السابع بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، يوم الأحد المقبل، بأحد فنادق محافظة جدة.
يشارك في المنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي والسعادة، ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من خارج المملكة؛ لمناقشة مواضيع تتعلق بآليات تحديد مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وتطبيقات للحد من مخاطر الفساد.
ويأتي المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وتدعو "نزاهة" المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى، والتسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/rsr.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
08:21 PM
احتفاءً باليوم الدولي لمكافحته ودعت المهتمين للتسجيل
برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) المنتدى السنوي السابع بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، يوم الأحد المقبل، بأحد فنادق محافظة جدة.
يشارك في المنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي والسعادة، ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من خارج المملكة؛ لمناقشة مواضيع تتعلق بآليات تحديد مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وتطبيقات للحد من مخاطر الفساد.
ويأتي المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وتدعو "نزاهة" المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى، والتسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/rsr.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، جدة.. "نزاهة" تنظم منتدى "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها" الأحد المقبل ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. "نزاهة" تنظم منتدى "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها" الأحد المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .