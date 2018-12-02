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محمد بن مسعود - الدمام - محي الدين حكمي مديراً عاماً لجمعية البر بجدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02 أصدر مجلس إدارة جمعية البر بجدة قراراً بتعيين المهندس محي الدين بن يحيى حكمي مديراً عاماً للجمعية ويعد المهندس محي الدين من الكفاءات الإدارية المميزة. 02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440 08:18 PM أصدر مجلس إدارة جمعية البر بجدة قراراً بتعيين المهندس محي الدين بن يحيى حكمي مديراً عاماً للجمعية ويعد المهندس محي الدين من الكفاءات الإدارية المميزة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، محي الدين حكمي مديراً عاماً لجمعية البر بجدة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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