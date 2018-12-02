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محمد بن مسعود - الدمام - ‏أكدت النيابة العامة أن ‏كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها تعتبر جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر، ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وغرامة مائة وخمسون ألف ریال.

النيابة العامة: الرشاش سلاح حربي وحمله جريمة عقوبتها السجن ١٥ سنة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-02 ‏أكدت النيابة العامة أن ‏كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها تعتبر جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر، ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وغرامة مائة وخمسون ألف ریال. 02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440 08:11 PM ‏أكدت النيابة العامة أن ‏كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها تعتبر جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر، ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وغرامة مائة وخمسون ألف ریال.

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المصدر : الخليج 365