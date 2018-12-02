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انت الان تتابع "الوطني للتقويم" وجامعة "محمد بن فهد" يوقعان عقداً مشتركاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم الأحد، عقداً مع جامعة الأمير محمد بن فهد؛ لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، بمقر الجامعة بمحافظة الخبر.
وينص العقد الموقع على تنفيذ المركز لمشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لخمسة برامج من كلية إدارة الأعمال هي: برنامج إدارة الأعمال، وبرنامج المالية، وبرنامج المحاسبة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج نظم المعلومات الإدارية، وتجديد الاعتماد المؤسسي للجامعة.
وقع العقد المدير التنفيذي للمركز الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي المركز والجامعة.
وبعد التوقيع أثنى المدير التنفيذي للمركز على هذه الخطوة التي اتخذتها جامعة الأمير محمد بن فهد، مؤكداً أن دعم مؤسسات وبرامج التعليم العالي يأتي ضمن التوجهات الرئيسة لعمل المركز الذي يحرص دائماً على التعاون مع الجهات الأكاديمية لنشر ثقافة الجودة والتطوير، بما يسهم في رفع جودة مخرجاتها وإعداد كوادر بشرية متميزة لسوق العمل.
"الوطني للتقويم" وجامعة "محمد بن فهد" يوقعان عقداً مشتركاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
وقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم الأحد، عقداً مع جامعة الأمير محمد بن فهد؛ لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، بمقر الجامعة بمحافظة الخبر.
وينص العقد الموقع على تنفيذ المركز لمشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لخمسة برامج من كلية إدارة الأعمال هي: برنامج إدارة الأعمال، وبرنامج المالية، وبرنامج المحاسبة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج نظم المعلومات الإدارية، وتجديد الاعتماد المؤسسي للجامعة.
وقع العقد المدير التنفيذي للمركز الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي المركز والجامعة.
وبعد التوقيع أثنى المدير التنفيذي للمركز على هذه الخطوة التي اتخذتها جامعة الأمير محمد بن فهد، مؤكداً أن دعم مؤسسات وبرامج التعليم العالي يأتي ضمن التوجهات الرئيسة لعمل المركز الذي يحرص دائماً على التعاون مع الجهات الأكاديمية لنشر ثقافة الجودة والتطوير، بما يسهم في رفع جودة مخرجاتها وإعداد كوادر بشرية متميزة لسوق العمل.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
07:41 PM
لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية
وقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم الأحد، عقداً مع جامعة الأمير محمد بن فهد؛ لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، بمقر الجامعة بمحافظة الخبر.
وينص العقد الموقع على تنفيذ المركز لمشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لخمسة برامج من كلية إدارة الأعمال هي: برنامج إدارة الأعمال، وبرنامج المالية، وبرنامج المحاسبة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج نظم المعلومات الإدارية، وتجديد الاعتماد المؤسسي للجامعة.
وقع العقد المدير التنفيذي للمركز الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي المركز والجامعة.
وبعد التوقيع أثنى المدير التنفيذي للمركز على هذه الخطوة التي اتخذتها جامعة الأمير محمد بن فهد، مؤكداً أن دعم مؤسسات وبرامج التعليم العالي يأتي ضمن التوجهات الرئيسة لعمل المركز الذي يحرص دائماً على التعاون مع الجهات الأكاديمية لنشر ثقافة الجودة والتطوير، بما يسهم في رفع جودة مخرجاتها وإعداد كوادر بشرية متميزة لسوق العمل.
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المصدر : الخليج 365
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