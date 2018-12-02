الوحدة ينتصر .. وبهدفين يعمق جراح النصر

محمد بن مسعود - الدمام - اقتحم دائرة المنافسة .. وتساوى نقطيّاً مع الأهلي

اقتحم فريق الوحدة دائرة المنافسة، بعد فوزه مساء اليوم على نظيره النصر بهدفين لهدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة وصل فريق الوحدة للنقطة الثانية والعشرين متساوياً مع الأهلي، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة الخامسة والعشرين.

تمكن نجم خط وسط النصر، البرازيلي جوليانو، من تسجيل هدف فريقه الأول عند الدقيقة العاشرة، بعد تلقِّيه كرة على مشارف منطقة الجزاء سددها على يسار حارس الوحدة محمد عواد معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول.

استمر تقدم أصحاب الضيافة حتى نهاية الشوط الأول الذي يعد تألق البرازيلي جوليانو أهم ما يمكن ذكره بعد الهدف الوحيد.

دخل الفريقان الشوط الأول وسط ركون من الفرقة الصفراء للهدف الذي تم إحرازه في الشوط الأول وفورة حمراء وحداوية حتى تمكن الوحداويون من إدراك التعادل عن طريق نجمه الشاب أحمد عبده عند الدقيقة 62 بعد تلقِّيه كرة عرضية من الجهة اليمنى تمكن من ترويضها داخل منطقة الجزاء دون مضايقة، ثم سددها قوية في الشباك النصراوية.

عاد النصر للملمة أوراقه محاولًا استعادة قواه، ولكن لم يمهلهم ذات اللاعب أحمد الذي عاد بهدفه الثاني في المرمى النصراوي عند الدقيقة 74 بهدف دارت حوله الشكوك قبل أن يتخذ الحكم قراره بإيعاز من القائمين على تقنية الفار.

استمرت محاولات النصراويين ولكن دون معالجة ناجحة من خط الهجوم لكمية الهجمات التي تصل خط المقدمة، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بعد إضافة خمس دقائق كوقت إضافي بنتيجة 2-1 لفرسان مكة.

