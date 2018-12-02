السعودية اليوم / إصابة خمسة أشخاص إثر إطلاق نار في ميامي

واشنطن 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأوضحت السُلطات الأمنية الأمريكية اليوم أن التحقيقات لاتزال مستمرة في حادثة إطلاق نار نتج عنها إصابة خمسة أشخاص بأحد أحياء مدينة ميامي بولاية فلوريدا.وقالت شرطة ميامي في بيان، أن إطلاق النار وقع في وقت متاخر من ليلة أمس في حي "أوفرتاون"، مضيفة أن المسلح أطلق عدة طلقات في زاوية متجر بالمدينة وأصاب الضحايا.وأشار البيان، إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى جاكسون ميموريال وكان اثنان منهم في حالة حرجة، مضيفًا أن التحقيات لاتزال مستمرة ولم يتم الإفصاح عن الدافع وراء إطلاق النار.// انتهى //19:45ت م0240