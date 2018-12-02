السعودية | وزير الإعلام يلتقي وزير الثقافة الموريتاني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يلتقي وزير الثقافة الموريتاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:11 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م المناطق - واس التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم، معالي وزيرالثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد ولد محم.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة سبل تعزيز التواصل الإعلامي، وكذلك آليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة.

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