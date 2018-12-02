شكرا لقرائتكم الوزير الربيعة عن توطين الصحة: المستقبل واعد والفرص كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الصحة توفيق الربيعة اهتمام الوزارة في توطين الوظائف الصحية.

وقال وزير الصحة: “نحن مهتمين بتوطين القطاع وخلق فرصة وظيفية للجميع، ورأيتم جهود المؤتمرات التي عملت في هذا المجال ومستمرين مع وزارة العمل في توطين القطاع بشكل أكبر، فالمستقبل واعد والفرص كبيرة”.

وكان الربيعة يتحدث للصحفيين اليوم عقب حفل تكريم نخبة من الاطباء والطبيبات والذي اقيم في ختام مؤتمر اعلام في الطب برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجائزة ورئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل وبتنظيم من جائزة الملك فيصل وبالتعاون مع جامعة الفيصل بالرياض واقيم بمقر الجامعة بالرياض بحضور الأمير بندر بن سعود بن خالد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية بحضور عدد من المسئولين بالقطاعات الصحية.

ونوه الربيعة بمبادرة القائمين على جائزة الملك فيصل وتكريم اعلام في الطب، وقال:” نتمنى أن تستمر من مؤسسة الملك فيصل الخيرية والتي لها جهود جبارة في كثير من الاعمال الخيرية وكثير من الجوائز التي فيها تكريم لمن ساهموا في جوانب علمية مختلفة، والمملكة في مجال الطب من الدول المتقدمة حاليا, وهناك خطوات قادمة سوف تساهم في تطوير الطب بالمملكة.

من ناحيته، أكد محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل في كلمة القاها بالحفل أن قدر جائزة الملك فيصل التاريخي هو أن تكون المثال والقدوة بوصفها الإسم الرائد في منظومة الجوائز العالمية، وخير دليل على ذلك هو حصول ٢٠ فائزاً بجائزة الملك فيصل على جائزة نوبل في مراحل لاحقة فهي غراس الفيصل يرحمه الله، الذي حين سئل ذات يوم كيف ترى المملكة بعد خمسين عامًا فأجاب: إنه يراها مصدر إشعاع للإنسانية.

من جهته، أوضح عبدالعزيز السبيل الأمين العام لجائزة الملك فيصل أنه مع احتفاء الجائزة بعيدها الأربعيني، عملت على التوسع في مفهوم التكريم، فإلى جانب منح الجوائز، غدت تقيم المحاضرات للفائزين، وتنظم المؤتمرات، وتترجم الكتب، وتدخل في شراكات مع مؤسسات علمية وأكاديمية لإنجاز مشاريع مشتركة تتجه نحو الاحتفاء بالعلماء، وتقدير منجزهم العلمي، وتقديمه للآخرين بصور متعددة، من أجل الإسهام في خدمة الإنسانية حول العالم.

وقدم خالد قطان وكيل الجامعة وعميد كلية الطب الاطباء والطبيبات المكرمين وهم نادية سقطي، وسراج زقزوق، ومحمد سراج، وحسين الجزائري، وعبدالعزيز المشاري، وفهد العبدالجبار، وجيمس بسل، وجوريس فيلتمان، وكتاب العتيبي، ومحمد الفقيه، ومحمد أبو ملحة، وزهير السباعي.

وفي ختام الحفل، سلم محمد آل هيازع درعًا تكريميًا لكل من الأمير بندر بن خالد وتوفيق الربيعة على دعمهما لفعاليات المؤتمر.

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