- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور صادمة.. مدفعية الحوثي تدمر أهم المصانع الوطنية في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مشاهد صادمة من حجم الدمار والخراب الذي خلفه قصف الميليشيا الحوثية الإيرانية على مجمع مصانع إخوان ثابت بقذائف المدفعية والهاون.
وأوضح الإرياني أن المجمع هو أحد أهم المصانع الوطنية التي تزود السوق المحلية بالمنتجات الغذائية، ويعمل فيه آلالاف من الأيدي العاملة.
وتعجب الإرياني بقوله: “لم نسمع أي إدانة دولية”!؟
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة.. مدفعية الحوثي تدمر أهم المصانع الوطنية في اليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .