شكرا لقرائتكم صور صادمة.. مدفعية الحوثي تدمر أهم المصانع الوطنية في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مشاهد صادمة من حجم الدمار والخراب الذي خلفه قصف الميليشيا الحوثية الإيرانية على مجمع مصانع إخوان ثابت بقذائف المدفعية والهاون.

وأوضح الإرياني أن المجمع هو أحد أهم المصانع الوطنية التي تزود السوق المحلية بالمنتجات الغذائية، ويعمل فيه آلالاف من الأيدي العاملة.

وتعجب الإرياني بقوله: “لم نسمع أي إدانة دولية”!؟

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