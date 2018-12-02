شكرا لقرائتكم أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشهيد شجاع الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أدّى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بعد صلاة مغرب اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول شجاع بن سعود الحربي، الذي استشهد أثناء تأدية عمله في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي ، وذلك في جامع الشايع بمحافظة الرس.



وعقب الصلاة نقل أمير منطقة القصيم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.



وأدى الصلاة مع أمير منطقة القصيم، وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وقائد لواء الخليفة عمر بن عبد العزيز بالنيابة العميد محمد مهدي السبيعي، ووكيل محافظة الرس بدر بن محمد العساف، ورئيس مركز الدليمية زبن بن عبدالله الجديع الحنيني، وذوي الشهيد، وجموع من المواطنين.

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