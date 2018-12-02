السعودية | معاً أبداً .. مطار الملك خالد الدولي يحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن معاً أبداً .. مطار الملك خالد الدولي يحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

احتفت “مطارات الرياض” بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مبرزة شعار “معاً أبداً” في أرجاء مطار الملك خالد الدولي تعبيراً عن مدى عمق العلاقات وأواصر الأخوّة التي تجمع بين البلدين.

وتوشح مطار العاصمة بجميع صالاته بألوان العلم الإماراتي، كما تزينت جميع شاشات المطار بالعبارات الترحيبية احتفالاً بهذه المناسبة، وتضمنت الفعالية توزيع الورود والأعلام على المسافرين، إضافةً إلى تزيين صالات الركاب لاستقبال وتوديع مسافري مطار الملك خالد من الإمارات العربية المتحدة.

وتخلل هذه الفعاليات بعض الألوان الفنية والأهازيج الشعبية الإماراتية تعبيراً عن وحدة الشعبين واحتفالاً بالتراث الإماراتي الأصيل، وسط تفاعل كبير من مسافري وعاملي مطار الملك خالد الدولي في الرياض.