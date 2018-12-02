شكرا لقرائتكم خبر عن هواة التسلق يتنافسون على «جبل قرنيت» والان نبدء بالتفاصيل
وشهد السباق تفاعلاً من المشاركين والجمهور على مدى يومين من المنافسات والمغامرات الشيقة، خاصة وأن مرتفعات غرب المملكة "جبال الهدا والشفا" تُمثل امتداداً لسلسلة جبال السروات, التي تتميز بطبوغرافية متباينة، تكثر بها القمم والمنحدرات الحادة، وتمتاز صخورها بإمكانية التسلق لعشاق هذه الرياضة، لما تحتويه من تشققات وانكسارات تساعدهم على الحركة والصعود مع الاستمتاع بطبيعة المنطقة الخلابة، مما يشكل دافعاً لممارسة هذا النوع من الرياضة.
ويعمل الاتحاد على توسيع قاعدة ممارسي رياضة التسلق في المملكة في ظل وفرة المواقع ذات التضاريس الجبلية، ودعم المواهب المحلية لتمثيل المملكة في الأحداث الرياضية في أنحاء العالم، إضافة إلى إقامة فعاليات ومبادرات تستهدف إشراك المجتمع وتعريفه برياضة تسلق الجبال في بيئات طبيعية رائعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن هواة التسلق يتنافسون على «جبل قرنيت» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .