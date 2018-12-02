شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الميت على الشهيد «الحربي» بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
وعقب الصلاة, نقل أمير منطقة القصيم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وأسرة الشهيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.
وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم، وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وقائد لواء الخليفة عمر بن عبد العزيز بالنيابة العميد محمد مهدي السبيعي، ووكيل محافظة الرس بدر بن محمد العساف، ورئيس مركز الدليمية زبن بن عبدالله الجديع الحنيني، وذوي الشهيد، وجموع من المواطنين.
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