شكرا لقرائتكم خبر عن السفير لدى موريتانيا: زيارة ولى العهد تؤكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
وقال المطيرى إن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وتجسد رغبة قيادتي البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في تعزيز العلاقات بينهما والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، مضيفًا أن العلاقات السعودية - الموريتانية شهدت نموًا مضطردًا، شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون المشترك, منوهًا بتطابق المواقف ووجهات النظر بين البلدين حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد السفير المطيري بالجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، وبما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العالم.
وختم السفير المطيري تصريحه بالتعبير عن ثقته في أن تحقق الزيارة جميع أهدافها المرجوة بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين
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