شكرا لقرائتكم النيابة العامة توجه بالقبض على مطلق النار بشكل عشوائي في أبو عريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجهت النيابة العامة بالقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار بشكل عشوائي داخل حي سكني في محافظة أبو عريش.

وأظهر مقطع فيديو، شخصًا يجلس داخل مركبة بيضاء اللون ثم يطلق النار بشكل عشوائي من سلاحه داخل حي سكني، معرضًا حياة المارة والسكان للخطر.

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