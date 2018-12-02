شكرا لقرائتكم في اليوم العالمي للإيدز .. المرض لا ينتقل بهذه الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة أن مرض الإيدز لا ينتقل عن طريق المشاركة في أماكن العمل والدراسة.

وأوضحت الصحة في اليوم العالمي للإيدز أن المرض لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب والمصافحة والمعانقة.

كما لا ينتقل الإيدز عن طريق استخدام المرفقات على العامة، ولا ينتقل أيضًا عن طريق العطس أو الكحة أو من خلال لدغ الباعوض.

يوم الإيدز العالمي أو اليوم العالمي للإيدز هو مناسبة سنوية عالمية يتم إحياؤها في 1 ديسمبر من كل عام.

وبدأ إحياء هذه المناسبة سنويًا نتيجة قرار من منظمة الصحة العالمية، حيث شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية إحياء هذه المناسبة وذلك في قرارها 15/34 ويخصص لإحياء المناسبة والتوعية من مخاطر مرض الإيدز ومخاطر انتقال فيروس إتش آي في المسبب له، عن طريق استعمال أدوات حادة ملوثة أو ممارسة جنسية دون اتخاذ طرق وقاية مناسبة أو عبر استعمال معدات وأدوات طبية ملوثة.

كذلك طرق التعامل السليم والصحيح مع المصابين بالمرض أو الحاملين للفيروس الناقل له حيث يعاني العديد من منهم سواء من التمييز وأحيانا الاضطهاد لكونهم مصابين.

ويعتبر مرض الإيدز من الأمراض الخطرة، كما أن معدلات الإصابة به لا تزال مرتفعة خاصة في دول العالم النامي.

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