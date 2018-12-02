شكرا لقرائتكم فعاليات مميزة في مهرجان القرية السعودية احتفاءً بيوم الوطن الإمارتي وذكرى البيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يحتفي مهرجان القرية السعودية اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات بإقامة فعاليات متنوعة تستقطب العائلات وكافة شرائح المجتمع للاستمتاع بأجواء الشتاء في المسطحات الخضراء على ساحة الجولف في فندق الإنتركونتننتال، وبحضور الزائرين الذين اكتظ بهم المهرجان في استقبالهم بأنشطته المتنوعة.

وبمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحتفل المهرجان بهذه المناسبة العظيمة بفعاليات وطنية يقدمها للزوار ابتهاجًا وفرحًا بالوطن، كما يتزين المسرح الرئيس الذي يستقطب الزائرين بالأعلام السعودية الخضراء وبالأعمال الوطنية السعودية طيلة أيام المهرجان.

ويهدف مهرجان القرية السعودية إلى صقل المواهب السعودية من الشابات والشباب وإبراز طاقاتهم في تقديم مواهبهم وعرض منتجاتهم المتنوعة للزائرين، كما احتضن على مساحته ركنا متكاملا للمنتجات الشعبية بالأيادي السعودية ويحتوي على أنواع متعددة من الأطباق والمأكولات.

وتم تخصيص منطقة متكاملة للألعاب لخلق أجواء ترفيهية للأطفال للاستمتاع بالفعاليات المنوعة، كما احتوى على أجنحة متخصصة للأزياء النسائية والرجالية بما فيها البشوت الشتوية لا سيما في انطلاق موسمها، بما فيها أجنحة متخصصة للعطورات بصنع أيادي شابات وشباب الوطن.

ويحتوي أيضًا على جناح متخصص في فن الخط العربي ومهاراته، كما خصصت منطقة متكاملة لمنطقة الـVIP تحتوي على الضيافة وخيمة شعبية وخدمة صف السيارات لاستقبالهم يوميًا.

وافتتح المهرجان أبوابه في 21 نوفمبر الماضي وتستمر فعالياته حتى 10 ديسمبر الجاري بمجموعة من الفعاليات الوطنية الكبيرة.

وفي سياق متصل، أعربت مديرة فرع الرياض بالجمعية السعودية للثقافة والفنون الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد عن سعادتها بانطلاق فعالية القرية السعودية، مؤكدةً أن فكرة القرية السعودية انبثقت من أهداف ورؤية المملكة 2030 بدعم شباب وفتيات الوطن الطموحين.



وأوضحت أن الجمعية تسعى إلى خدمة المواهب التي تزخر بها المملكة، ودعمها واحتضانها وتطويرها بالصورة المأمولة والوصول معًا إلى العالمية، موضحةً أن أبواب الجمعية متاحة للجميع لاستقبال الآراء والأفكار لرسمها على أرض الواقع في الفترة المقبلة، واعدةً بالمزيد من الأنشطة التي تعكس الاعتزاز بالثقافة الأصيلة وقدرة شباب الوطن على التعبير بها بطرق إبداعية.

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