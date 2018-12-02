شكرا لقرائتكم تفاصيل وصول ولي العهد إلى موريتانيا .. وهؤلاء ضمن الوفد المرافق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد في مطار نواكشوط فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومعالي وزير الدولة المكلف بمهمة رئاسة الجمهورية يحي ولد حدمين، ومعالي الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد ولد الشيخ سيديا، ومعالي والي ولاية نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد، ومعالي رئيسة المجلس الجهوي لولاية نواكشوط فاطمة عبدالملك، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الموريتانية وقادات أركان الجيش والأمن الموريتاني، وأعضاء السلك الدبوماسي المعتمد في موريتانيا.



وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية حيث عزفا السلامان السعودي والموريتاني.

كما تم استعراضا حرس الشرف.

وبعد استراحة قصيرة في المطار صحب الرئيس الموريتاني، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.



ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.



كما يضم الوفد المرافق معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع المطيري.

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