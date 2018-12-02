الان تتابع توفيق الربيعة: مهتمون بتوطين قطاع الصحة وخلق فرص وظيفية للجميع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، اهتمام الوزارة في توطين الوظائف الصحية.

وقال الربيعة:” نحن مهتمين بتوطين القطاع، وخلق فرصة وظيفية للجميع، ورأيتم جهود المؤتمرات التي عملت في هذا المجال، ومستمرون مع وزار العمل في توطين القطاع بشكل أكبر، فالمستقبل واعد والفرص كبيرة”.

وكان “الربيعة” يتحدث للصحفيين اليوم عقب حفل تكريم نخبة من الأطباء والطبيبات والذي أقيم في ختام مؤتمر إعلام في الطب، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجائزة ورئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل وبتنظيم من جائزة الملك فيصل، بالتعاون مع جامعة الفيصل بالرياض، واقيم بمقر الجامعة بالرياض بحضور الأمير بندر بن سعود بن خالد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، بحضور عدد من المسؤولين بالقطاعات الصحية.

ونوه “الربيعة” بمبادرة القائمين على جائزة الملك فيصل وتكريم أعلام في الطب ، وقال:” نتمنى ان تستمر من مؤسسة الملك فيصل الخيرية والتي لها جهود جبارة في كثير من الاعمال الخيرية وكثير من الجوائز التي فيها تكريم لمن ساهموا في جوانب علمية مختلفة، والمملكة في مجال الطب من الدول المتقدمة حاليا، وهناك خطوات قادمة سوف تساهم في تطوير الطب بالمملكة.

من ناحيته، أكد د. محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل في كلمة ألقاها بالحفل إن قدر جائزة الملك فيصل التاريخي هو أن تكون المثال والقدوة بوصفها الإسم الرائد في منظومة الجوائز العالمية، وخير دليل على ذلك هو حصول 20 فائزاً بجائزة الملك فيصل على جائزة نوبل في مراحل لاحقة فهي غراس الفيصل يرحمه الله، الذي حين سئل ذات يوم كيف ترى المملكة بعد خمسين عاماً فأجاب: إنه يراها مصدر إشعاع للإنسانية.

من جهته، أوضح د.عبدالعزيز السبيل الأمين العام لجائزة الملك فيصل انه مع احتفاء الجائزة بعيدها الأربعيني، عملت على التوسع في مفهوم التكريم، فإلى جانب منح الجوائز، غدت تقييم المحاضرات للفائزين، وتنظم المؤتمرات، وتترجم الكتب، وتدخل في شراكات مع مؤسسات علمية وأكاديمية لإنجاز مشاريع مشتركة تتجه نحو الاحتفاء بالعلماء، وتقدير منجزهم العلمي، وتقديمه للآخرين بصور متعددة، من أجل الإسهام في خدمة الإنسانية حول العالم.

وقدم د.خالد قطان وكيل الجامعة وعميد كلية الطب الأطباء والطبيبات المكرمين وهم، نادية سقطي، سراج زقزوق، محمد سراج، حسين الجزائري، عبدالعزيز المشاري، فهد العبدالجبار، جيمس بسل، جوريس فيلتمان، كتاب العتيبي، محمد الفقيه، محمد ابوملحة، زهير السباعي.

وفي ختام الحفل سلم د. محمد آل هيازع درعا تكريميا لكل من الأمير بندر بن خالد والدكتور توفيق الربيعة على دعمهما لفعاليات المؤتمر.