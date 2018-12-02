السعودية | سفير المملكة بموريتانيا:زيارة ولي العهد تتويج لعلاقاتنا

شكرا لقرائتكم سفير المملكة بموريتانيا:زيارة ولي العهد تتويج لعلاقاتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية تأتي تتويجا للعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة ولي العهد إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وتجسد رغبة قيادتي البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في تعزيز العلاقات بينهما والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، مضيفا أن العلاقات السعودية - الموريتانية شهدت نموا مطردا، شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون المشترك، منوها بتطابق المواقف ووجهات النظر بين البلدين حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السفير المطيري بالجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، وبما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العالم.

وختم السفير المطيري تصريحه بالتعبير عن ثقته في أن تحقق الزيارة جميع أهدافها المرجوة بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.