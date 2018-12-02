تصفيات أمم أوروبا: هولندا وألمانيا في المجموعة الأصعب

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أجريت اليوم الأحد مراسم قرعة تصفيات بطولة آمم أوروبا 2020، والتي أقيمت في العاصمة الأيرلندية "دبلن"، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الهولندي مع نظيره الألماني في المجموعة الثالثة.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
الأولى: إنجلترا - تشيك - بلغاريا - مونتينيجرو - كوسوفو.
الثانية: البرتغال - أوكرانيا - صربيا - ليتوانيا - لوكسمبورج.
الثالثة: هولندا - ألمانيا - أيرلندا الشمالية - إستونيا - بيلاروسيا.
الرابعة: سويسرا - الدنمارك - إيرلندا - جورجيا - جبل طارق.
الخامسة: كرواتيا - ويلز - سلوفاكيا - المجر - أذربيجان.
السادسة: إسبانيا - السويد - النرويج - رومانيا - جزر فارو - مالطة.
السابعة: بولندا - النمسا - الكيان الصهيوني - سلوفينيا - مقدونيا - لاتفيا.
الثامنة: فرنسا - أيسلندا - تركيا - ألبانيا - مولدوفا - أندورا.
التاسعة: بلجيكا - روسيا - أسكتلندا - قبرص - كازاخستان - سان مارينو.
العاشرة: إيطاليا - البوسنة والهرسك - فلندا - اليونان - أرمينيا - ليختنشتاين.
ويشارك في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" 55 منتخباً، تم تقسيمها إلى 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات تضم 5 منتخبات، و5 مجموعات أخرى تضم 6 منتخبات.
وتنص لوائح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" على صعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى المسابقة القارية، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 20 منتخباً.
تصفيات أمم أوروبا: هولندا وألمانيا في المجموعة الأصعبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
أجريت اليوم الأحد مراسم قرعة تصفيات بطولة آمم أوروبا 2020، والتي أقيمت في العاصمة الأيرلندية "دبلن"، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الهولندي مع نظيره الألماني في المجموعة الثالثة.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
الأولى: إنجلترا - تشيك - بلغاريا - مونتينيجرو - كوسوفو.
الثانية: البرتغال - أوكرانيا - صربيا - ليتوانيا - لوكسمبورج.
الثالثة: هولندا - ألمانيا - أيرلندا الشمالية - إستونيا - بيلاروسيا.
الرابعة: سويسرا - الدنمارك - إيرلندا - جورجيا - جبل طارق.
الخامسة: كرواتيا - ويلز - سلوفاكيا - المجر - أذربيجان.
السادسة: إسبانيا - السويد - النرويج - رومانيا - جزر فارو - مالطة.
السابعة: بولندا - النمسا - الكيان الصهيوني - سلوفينيا - مقدونيا - لاتفيا.
الثامنة: فرنسا - أيسلندا - تركيا - ألبانيا - مولدوفا - أندورا.
التاسعة: بلجيكا - روسيا - أسكتلندا - قبرص - كازاخستان - سان مارينو.
العاشرة: إيطاليا - البوسنة والهرسك - فلندا - اليونان - أرمينيا - ليختنشتاين.
ويشارك في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" 55 منتخباً، تم تقسيمها إلى 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات تضم 5 منتخبات، و5 مجموعات أخرى تضم 6 منتخبات.
وتنص لوائح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" على صعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى المسابقة القارية، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 20 منتخباً.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
06:08 PM
المتصدر والوصيف يصعدان لنسخة 2020
أجريت اليوم الأحد مراسم قرعة تصفيات بطولة آمم أوروبا 2020، والتي أقيمت في العاصمة الأيرلندية "دبلن"، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الهولندي مع نظيره الألماني في المجموعة الثالثة.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
الأولى: إنجلترا - تشيك - بلغاريا - مونتينيجرو - كوسوفو.
الثانية: البرتغال - أوكرانيا - صربيا - ليتوانيا - لوكسمبورج.
الثالثة: هولندا - ألمانيا - أيرلندا الشمالية - إستونيا - بيلاروسيا.
الرابعة: سويسرا - الدنمارك - إيرلندا - جورجيا - جبل طارق.
الخامسة: كرواتيا - ويلز - سلوفاكيا - المجر - أذربيجان.
السادسة: إسبانيا - السويد - النرويج - رومانيا - جزر فارو - مالطة.
السابعة: بولندا - النمسا - الكيان الصهيوني - سلوفينيا - مقدونيا - لاتفيا.
الثامنة: فرنسا - أيسلندا - تركيا - ألبانيا - مولدوفا - أندورا.
التاسعة: بلجيكا - روسيا - أسكتلندا - قبرص - كازاخستان - سان مارينو.
العاشرة: إيطاليا - البوسنة والهرسك - فلندا - اليونان - أرمينيا - ليختنشتاين.
ويشارك في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" 55 منتخباً، تم تقسيمها إلى 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات تضم 5 منتخبات، و5 مجموعات أخرى تضم 6 منتخبات.
وتنص لوائح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" على صعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى المسابقة القارية، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 20 منتخباً.
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المصدر : الخليج 365
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