النائب العام يتفقَّد فرع "الشمالية" ويلتقي قيادات ومديري الإدارات

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تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية، في جولة ميدانية يرافقه فيها عدد من مسؤولي النيابة العامة.
وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها النائب العام إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وذلك لعدد من المناطق والمحافظات؛ للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع إلى شكاوي المواطنين وحلها.
والتقي النائب العام خلال الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، بمنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة؛ لتعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية والحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.
كما التقى عددًا من المراجعين واستمع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها.
النائب العام يتفقَّد فرع "الشمالية" ويلتقي قيادات ومديري الإداراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-02
تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية، في جولة ميدانية يرافقه فيها عدد من مسؤولي النيابة العامة.
وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها النائب العام إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وذلك لعدد من المناطق والمحافظات؛ للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع إلى شكاوي المواطنين وحلها.
والتقي النائب العام خلال الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، بمنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة؛ لتعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية والحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.
كما التقى عددًا من المراجعين واستمع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
05:45 PM
للوقوف على سير العمل والاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلّها
تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية، في جولة ميدانية يرافقه فيها عدد من مسؤولي النيابة العامة.
وتأتي الجولة في إطار الجولات التي يقوم بها النائب العام إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وذلك لعدد من المناطق والمحافظات؛ للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع إلى شكاوي المواطنين وحلها.
والتقي النائب العام خلال الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، بمنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة؛ لتعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية والحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.
كما التقى عددًا من المراجعين واستمع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها.
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المصدر : الخليج 365
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