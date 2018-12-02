الأربعاء القادم .. أمطار رعدية غزيرة تضرب مدينة جدة والسواحل الغربية

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تتأثر مدينة جدة والمناطق الساحلية المحيطة بها، بالإضافة إلى مكة المكرمة، بحالة جوية ماطرة يوم الثلاثاء ناتجة عن توقع عبور جبهة هوائية باردة تؤدي لتساقط غزير للأمطار الرعدية في بعض المناطق؛ وفقاً لمركز "طقس العرب" الإقليمي للأرصاد والتنبُّؤات الجوية احتمالية تأثر مدينة.
ويرجع سبب توقع هطول الأمطار الغزيرة لتواجد منخفض جوي إلى الشمال من الأراضي السعودية قادم من شمال ليبيا ومصر، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة تتقابل مع امتداد قوي لمنخفض البحر الأحمر؛ ما يؤدي لنشوء حالة عدم الاستقرار الجوي هذه.
وبحسب التوقعات الحالية، ينتظر أن تبدأ جبهة هوائية باردة بالعبور تدريجيًّا على سواحل البحر الأحمر مع ساعات فجر الأربعاء؛ حيث يزداد نشاط الرياح الجنوبية الغربية وتتكاثر الغيوم المنخفضة والرعدية، فيما تبدأ الأمطار الرعدية الغزيرة بالتساقط وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، لتستمر هذه الحالة نهار يوم الأربعاء.
وتؤثر الحالة الجوية قبل ذلك على سواحل البحر الأحمر التي تقع شمال جدة مثل رابغ وينبع وأملج، لتؤثر بعد ذلك على أجزاء من جنوب سواحل البحر الأحمر مثل الليث ومكة المكرمة.
ويحذر بالتالي من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات يوم الأربعاء على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وسواحلها بما فيها مدينة جدة؛ نظرًا لتوقع غزارة الأمطار خلال ساعات النهار، كما يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج ومن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ويحذر أيضًا من شدة العواصف الرعدية.
الأربعاء القادم .. أمطار رعدية غزيرة تضرب مدينة جدة والسواحل الغربيةخالد الشاماني الخليج 365 2018-12-02
تتأثر مدينة جدة والمناطق الساحلية المحيطة بها، بالإضافة إلى مكة المكرمة، بحالة جوية ماطرة يوم الثلاثاء ناتجة عن توقع عبور جبهة هوائية باردة تؤدي لتساقط غزير للأمطار الرعدية في بعض المناطق؛ وفقاً لمركز "طقس العرب" الإقليمي للأرصاد والتنبُّؤات الجوية احتمالية تأثر مدينة.
ويرجع سبب توقع هطول الأمطار الغزيرة لتواجد منخفض جوي إلى الشمال من الأراضي السعودية قادم من شمال ليبيا ومصر، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة تتقابل مع امتداد قوي لمنخفض البحر الأحمر؛ ما يؤدي لنشوء حالة عدم الاستقرار الجوي هذه.
وبحسب التوقعات الحالية، ينتظر أن تبدأ جبهة هوائية باردة بالعبور تدريجيًّا على سواحل البحر الأحمر مع ساعات فجر الأربعاء؛ حيث يزداد نشاط الرياح الجنوبية الغربية وتتكاثر الغيوم المنخفضة والرعدية، فيما تبدأ الأمطار الرعدية الغزيرة بالتساقط وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، لتستمر هذه الحالة نهار يوم الأربعاء.
وتؤثر الحالة الجوية قبل ذلك على سواحل البحر الأحمر التي تقع شمال جدة مثل رابغ وينبع وأملج، لتؤثر بعد ذلك على أجزاء من جنوب سواحل البحر الأحمر مثل الليث ومكة المكرمة.
ويحذر بالتالي من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات يوم الأربعاء على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وسواحلها بما فيها مدينة جدة؛ نظرًا لتوقع غزارة الأمطار خلال ساعات النهار، كما يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج ومن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ويحذر أيضًا من شدة العواصف الرعدية.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
05:43 PM
تؤثر الحالة على سواحل البحر الأحمر
تتأثر مدينة جدة والمناطق الساحلية المحيطة بها، بالإضافة إلى مكة المكرمة، بحالة جوية ماطرة يوم الثلاثاء ناتجة عن توقع عبور جبهة هوائية باردة تؤدي لتساقط غزير للأمطار الرعدية في بعض المناطق؛ وفقاً لمركز "طقس العرب" الإقليمي للأرصاد والتنبُّؤات الجوية احتمالية تأثر مدينة.
ويرجع سبب توقع هطول الأمطار الغزيرة لتواجد منخفض جوي إلى الشمال من الأراضي السعودية قادم من شمال ليبيا ومصر، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة تتقابل مع امتداد قوي لمنخفض البحر الأحمر؛ ما يؤدي لنشوء حالة عدم الاستقرار الجوي هذه.
وبحسب التوقعات الحالية، ينتظر أن تبدأ جبهة هوائية باردة بالعبور تدريجيًّا على سواحل البحر الأحمر مع ساعات فجر الأربعاء؛ حيث يزداد نشاط الرياح الجنوبية الغربية وتتكاثر الغيوم المنخفضة والرعدية، فيما تبدأ الأمطار الرعدية الغزيرة بالتساقط وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، لتستمر هذه الحالة نهار يوم الأربعاء.
وتؤثر الحالة الجوية قبل ذلك على سواحل البحر الأحمر التي تقع شمال جدة مثل رابغ وينبع وأملج، لتؤثر بعد ذلك على أجزاء من جنوب سواحل البحر الأحمر مثل الليث ومكة المكرمة.
ويحذر بالتالي من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات يوم الأربعاء على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وسواحلها بما فيها مدينة جدة؛ نظرًا لتوقع غزارة الأمطار خلال ساعات النهار، كما يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج ومن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ويحذر أيضًا من شدة العواصف الرعدية.
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المصدر : الخليج 365
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