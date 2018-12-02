أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "فهد بن سعود بن هذلول"

محمد بن مسعود - الدمام - بجامع الإمام تركي بن عبدالله .. بحضور مفتي المملكة وعدد من الأمراء ووزير الحرس

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة عصر اليوم؛ صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن هذلول آل ثنيان -رحمه الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، ووزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف.

كما أدى الصلاة إخوة الفقيد وهم الأمراء: "هذلول، وخالد، ونواف"، وابن الفقيد الأمير فيصل بن فهد بن سعود، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.