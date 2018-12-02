بالفيديو.. إعلام إمارة حائل يحتفي بيوم الإمارات الوطني

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محمد بن مسعود - الدمام - أنتجت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة حائل، فيلماً قصيراً احتفاءً باليوم الوطني الـ47" لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف اليوم الأحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 1440هـ، الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2018م.
ووضعت إمارة حائل شعار "معاً أبدا" في الفلم الذي يُظهر اللقاءات بين قيادتي الشعبين الشقيقين: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وقالت إمارة المنطقة في نهاية الفلم: "إمارة منطقة حائل تتقدم بخالص التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحفظ قادتها وشعبها".
وذَيّلت الإمارة الفلمَ بوسم: #عزكم_عزنا.
بالفيديو.. إعلام إمارة حائل يحتفي بيوم الإمارات الوطنيخالد السليمي الخليج 365 2018-12-02
أنتجت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة حائل، فيلماً قصيراً احتفاءً باليوم الوطني الـ47" لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف اليوم الأحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 1440هـ، الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2018م.
ووضعت إمارة حائل شعار "معاً أبدا" في الفلم الذي يُظهر اللقاءات بين قيادتي الشعبين الشقيقين: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وقالت إمارة المنطقة في نهاية الفلم: "إمارة منطقة حائل تتقدم بخالص التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحفظ قادتها وشعبها".
وذَيّلت الإمارة الفلمَ بوسم: #عزكم_عزنا.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
05:16 PM
أنتجت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة حائل، فيلماً قصيراً احتفاءً باليوم الوطني الـ47" لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف اليوم الأحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 1440هـ، الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2018م.
ووضعت إمارة حائل شعار "معاً أبدا" في الفلم الذي يُظهر اللقاءات بين قيادتي الشعبين الشقيقين: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وقالت إمارة المنطقة في نهاية الفلم: "إمارة منطقة حائل تتقدم بخالص التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحفظ قادتها وشعبها".
وذَيّلت الإمارة الفلمَ بوسم: #عزكم_عزنا.
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المصدر : الخليج 365
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