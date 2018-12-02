السعودية اليوم / محافظ الجموم يتسلم نسخة من تقرير إنجازات الكلية الجامعية بالمحافظة



مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واس

تسلم محافظ الجموم عمران الزهراني اليوم, من عميد الكلية الجامعية بمحافظة الجموم الدكتور توفيق بن علي الشريف, التقرير السنوي للكلية للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، بحضور وكلاء ومدير إدارة الكلية وذلك بمكتب المحافظ.

وثمن الدكتور الشريف، دعم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل لأنشطة وبرامج الكلية, مؤكداً أن الكلية تتكامل مع الأجهزة الأخرى في المحافظة للتنمية, مبينا أن الكلية من خلال رسالتها التعليمية تخدم محافظة الجموم بمراكزها الثمانية والقرى والهجر المحيطة بها، وتسعى للتوسع في البرامج الأكاديمية والدراسات العليا لتلبية تطلعات مواطني المحافظة، منوهاً بتعاون محافظ الجموم مع الكلية ومشاركته وتفاعله في البرامج والانشطة التي تقدمها الكلية.

بدوره أشاد محافظ الجموم, بتقرير الكلية الجامعية بالمحافظة وما قدمته من برامج نوعية أسهمت في خدمة أبناء محافظة الجموم والقرى والهجر التابعة لها, لافتا إلى أن الكلية الجامعية بالجموم تقدم رسالة تربوية وتعليمية تتوافق مع الخطط التنموية للمحافظة، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.

// انتهى //

17:55ت م

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مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واستسلم محافظ الجموم عمران الزهراني اليوم, من عميد الكلية الجامعية بمحافظة الجموم الدكتور توفيق بن علي الشريف, التقرير السنوي للكلية للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، بحضور وكلاء ومدير إدارة الكلية وذلك بمكتب المحافظ.وثمن الدكتور الشريف، دعم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل لأنشطة وبرامج الكلية, مؤكداً أن الكلية تتكامل مع الأجهزة الأخرى في المحافظة للتنمية, مبينا أن الكلية من خلال رسالتها التعليمية تخدم محافظة الجموم بمراكزها الثمانية والقرى والهجر المحيطة بها، وتسعى للتوسع في البرامج الأكاديمية والدراسات العليا لتلبية تطلعات مواطني المحافظة، منوهاً بتعاون محافظ الجموم مع الكلية ومشاركته وتفاعله في البرامج والانشطة التي تقدمها الكلية.بدوره أشاد محافظ الجموم, بتقرير الكلية الجامعية بالمحافظة وما قدمته من برامج نوعية أسهمت في خدمة أبناء محافظة الجموم والقرى والهجر التابعة لها, لافتا إلى أن الكلية الجامعية بالجموم تقدم رسالة تربوية وتعليمية تتوافق مع الخطط التنموية للمحافظة، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.// انتهى //17:55ت م0215

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