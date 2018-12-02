السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تحبط محاولة تفجير أنبوب للغاز الطبيعي

عام / الشرطة الباكستانية تحبط محاولة تفجير أنبوب للغاز الطبيعي
إسلام آباد 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 ديسمبر 2018 م واس
أحبطت الشرطة الباكستانية اليوم، محاولة تفجير أنبوب رئيسي للغاز الطبيعي في إقليم البنجاب الشرقي.
وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية في تصريح صحفي أن عناصر مجهولة زرعت عبوة ناسفة على الأنبوب الرئيس للغاز الطبيعي في منطقة "رحيم يار خان" بإقليم البنجاب، ولكن الشرطة عثرت عليها وقامت فرقة إزالة المتفجرات بتفكيكها وإبطال مفعولها.
وأضاف أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر التي زرعت العبوة الناسفة، كما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤولة.
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